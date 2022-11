Un control al ITM Covasna s-a lasat cu sanctiuni de 9.000 de lei

In urma unor actiuni de control in domeniul sanatatii si securitatii in munca la angajatorii din domeniul comertului cu ridicata, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Covasna a aplicat doua amenzi in valoare de 9.000 de lei, precum si 24 de avertismente.Controale au avut loc pe tot parcursul anului, insa amenzile s-au aplicat in vara, potrivit unui comunicat de presa."Actiunea s-a desfasurat in perioada 01.03.2022-18.11.2022. Obiectivul general al actiunii a constat in diminuarea ... citeste toata stirea