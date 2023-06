Un teren de paintball, o pensiune canina cu centru de dresaj, o platforma de rezervari online, precum si alte afaceri in diverse domenii de activitate, au fost infiintate anul acesta de cativa tineri in judetul Covasna, prin intermediul unor startup-uri finantate din fonduri europene.Tas Pakuci Szabolcs a obtinut 25.000 de euro prin programul "Perspective pentru tineri NEETs", implementat in regiunea Centru de Centrul pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Educatia Adultilor si Formarii ... citeste toata stirea