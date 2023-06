Primaria Sfantu Gheorghe anunta ca a amplasat 13 locatii de reparare gratuita a bicicletelor in oras, pentru a sprijini oamenii sa foloseasca acest mijloc de transport. Autoritatile ii roaga pe cetateni sa aiba grija de aceste locuri.Reprezentantii primariei spun ca aceste 13 locatii au rolul de a-i ajuta pe oamenii carora li se strica bicicleta in timp ce merg spre un anumit loc."Pentru a sprijini transportul prietenos cu mediul inconjurator, am instalat puncte de reparare gratuita a ... citeste toata stirea