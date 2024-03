Unul dintre cei mai mari dezvoltatori de parcuri industriale din Ungaria investeste in judet

Unul dintre cei mai mari dezvoltatori de parcuri industriale din Ungaria va construi un incubator de afaceri in apropierea municipiului Sfantu Gheorghe.Grupul Xanga a concesionat o suprafata de 4,3 hectare in Parcul Industrial de la Campu Frumos, infiintat de Primaria Sfantu Gheorghe, unde va construi, in prima faza, doua hale multifunctionale, cu spatii pentru birouri, pentru productie si logistica.Directorul general al Xanga Group, Herdon Istvan, a declarat joi, in cadrul unei conferinte ... citește toată știrea