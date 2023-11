Mai sunt cateva zile si cortina se va deschide larg pentru o noua editie a indragitului festival-concurs "ActorFest - teatru in comuna ta". Pe scena Caminului Cultural din Sita Buzaului vor urca 100 de elevi, care iti vor prezenta 13 scenete. Evenimentul are loc duminica, 26 noiembrie, de la ora 14:00.Inscrierile au fost deschise pana la finele saptamanii trecute. In aceasta perioada, si-au manifestat dorinta de a fi pe scena din Sita Buzaului 100 de elevi de la 8 institutii, sprijiniti de 15 ... citeste toata stirea