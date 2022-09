Implinirea a 78 de ani de la eliberarea orasului Sfantu Gheorghe de sub ocupatia straina ne ofera posibilitatea rememorarii acelor evenimente istorice de o importanta majora pentru independenta, suveranitatea si unitatea Romaniei de astazi.Din documentele vremii aflam ca, in 30 august 1944, comandantul Corpului de munte a dat ordinul de operatii nr. 4, prin care trupele romane treceau la ofensiva pentru cucerirea orasului Sf. Gheorghe. In seara zilei de 6 septembrie, corpul 33 din armata 27 ... citeste toata stirea