Proaspat iesita din tipar, antologia "Scrieri" a parintelui Vasile Antonie Tamas din Valcele, se bucura deja de popularitate. Are 270 de pagini si va fi lansata in mai multe localitati din tara, dar cea mai mare lansare va avea loc in Chisinau, ne-a marturisit preotul.Vasile Antonie Tamas, prea bine cunoscutul preot din Valcele, a primit volumul proaspat iesit din tipar marti, 10 octombrie a.c., potrivit unei postari pe platforma Facebook. Acesta trimite cartea, cu bucurie, prin posta, ... citeste toata stirea