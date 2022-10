ActorFest: cel mai indragit festival de teatru pentru elevi din regiune revine!

Vesti bune pentru toti cei care inteleg magia teatrului si beneficiile acestuia! Festivalul-concurs "ActorFest - teatru in comuna ta!" a dat startul inscrierilor pentru editia cu numarul V. Astfel, trupele de teatru formate din elevi din ciclul gimnazial sau copii din case familiale pot sa isi anunte participarea pana in data de 10 noiembrie. Evenimentul va avea loc in 27 noiembrie, la Caminul Cultural din Sita Buzaului.Calendarul evenimentului noteaza perioada 20 octombrie - 10 noiembrie ca ... citeste toata stirea