Aer curat la Sfintu Gheorghe

Sint un scriitor de comedii, imi place sa vad oamenii rizind - aceasta este replica lui Ivan Viripaev, cind este intrebat ce cauta el in scena. Nu stiam de replica asta cind, cu mai bine de zece ani in urma, am intrat pentru prima data in relatie cu Viripaev, citind si respirind pe ritmurile compozitiei sale, care intre timp a fost recunoscuta drept unul dintre marile texte ale dramaturgiei contemporane. Este vorba de Oxigen, un text ce implineste cautarea autorului, adica are forta sa-i faca ... citeste toata stirea