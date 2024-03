Albumul Luizei Zan, nominalizat la Gala Premiilor Radio Romania Cultural 2024

Cel mai nou album al cunoscutei artiste Luiza Zan, "In my village", este nominalizat la categoria "Muzica", in cadrul Galei Premiilor Radio Romania Cultural 2024, pentru ca readuce garantia viitorului in jazzul romanesc.Alaturi de artista care traieste in judetul Covasna, mai sunt nominalizati la aceeasi categorie: formatia Trei Parale, pentru dublul L.P "Romania. 100 de minute", o remarcabila incursiune sonor-arheologica in muzica autohtona de la jumatatea secolului al XIX-lea; ... citește toată știrea