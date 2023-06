Zona Intorsurii Buzaului se mandreste din nou cu ale sale "Mladite Romanesti". Ansamblul de cantece si dansuri populare al Clubului Copiilor din oras a castigat premiul I la Festivalul International de folclor pentru copii si tineret "Am fost s-om fi". Evenimentul s-a desfasurat in perioada 31 mai - 5 iunie a.c., la Sighetu Marmatiei.Cu diploma de excelenta s-a intors si coregrafa Rodica Boieru, care ne-a asigurat ca tinerii ei dansatorii vor fi, in continuare, pe baricade."Ne bucuram cu ... citeste toata stirea