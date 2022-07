Anul acesta ParCult va fi lansat la mijlocul lunii iulie

Seria de evenimente ParCult va avea loc intre 15 iulie si 26 august in Parcul Memorial '56. La fel ca in anii precedenti, o varietate de muzica si filme asteapta publicul dornic de recreere culturala. In serile de vineri, incepand cu ora 19:00, muzica va fi in centrul atentiei.15 iulie: editia din acest an a seriei de evenimente ParCult incepe cu un spectacol sustinut de trupa MoniAcustique. Formatia va oferi o experienta muzicala de neuitat pentru cei care vor sa se relaxeze: o varietate de ... citeste toata stirea