Aproape 300 de persoane, asteptate la Balul Portului Popular de la Covasna

Persoane din diferite orase din judet, dar si din Brasov, indragostite de straiele traditionale romanesti, vor participa la cea de-a IV-a editie a Balului Portului Popular, organizat de Asociatia Cultural-Crestina "Justinian Teculescu" din orasul Covasna. Evenimentul va avea loc in sala de evenimente Momentum, sambata, 18 februarie, incepand cu ora 19:00."La fiecare editie am avut anumite mesaje catre lume. In conditiile si in vremurile pe care le traim acum, am ales un mesaj mai profund. ... citeste toata stirea