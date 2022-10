Centrul de Cultura Arcus in colaborare cu Complexul Expozitional "Mucsarnok" din Budapesta, Academia de Arta Maghiara din Budapesta si Institutul Liszt din Sf. Gheorghe organizeaza o expozitie fotografica de exceptie cu titlul "Artisti in vizorul camerelor".Materialul expus este o selectie a lucrarilor fotografice: Cine suntem - fotografii despre artisti plastici, Gandind in imagini - fotografiile cineastilor, expozitii, care au fost prezentate la omagierea a 150 de ani de la infiintarea ... citeste toata stirea