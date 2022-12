Asociatia "Suflet romanesc" a donat prefecturii 700 de steaguri

Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, Asociatia de dezvoltare locala si culturala din Targu Secuiesc, "Suflet romanesc", a donat prefecturii 200 de steaguri de marime medie si 500 de stegulete cu maner. O parte dintre acestea au ajuns la Colegiul National "Mihai Viteazul" din Sfantu Gheorghe."Sunt in comitetul de organizare a manifestarilor de Ziua Nationala si intr-una din discutii s-a constatat ca nu sunt suficiente steaguri si am spus ca am eu destule, daca sunt doritori. De asta am facut ... citeste toata stirea