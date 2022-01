Au inceput inscrierile pentru cea de-a 7-a editie a Bienalei de Grafica a Tinutului Secuiesc

Centrul de Cultura al Judetului Covasna a lansat inscrierile pentru cea de-a 7-a editie a Bienalei de Grafica a Tinutului Secuiesc, la care pot participa artisti si studenti ai facultatilor de arta din tara si din strainatate.Organizatorii au precizat ca scopul principal al evenimentului este sa aduca in prim-plan tendintele graficii contemporane, sa ofere o imagine de ansamblu asupra tendintelor actuale si dezvoltarea tehnicilor de gravura in grafica de azi."Evenimentul are rolul de a ... citeste toata stirea