Autoritatile din Sfantu Gheorghe cer de la PNRR peste 15 milioane de lei pentru modernizarea Teatrului "Tamasi Aron"

Peste 15 milioane de lei ar costa reabilitarea, refunctionalizarea si extinderea imobilului in care se afla Teatrul "Tamasi Aron" din Sfantu Gheorghe, din strada Libertatii nr. 1, potrivit unui proiect de hotarare adoptat joi, in Consiliul Local. Autoritatile locale ar dori sa obtina acesti bani prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), "Valul Renovarii" institutiilor publice."Este vorba despre cladirea teatrului, pentru care dorim sa depunem proiect tot in cadrul Programului ... citeste toata stirea