"Balul costumului popular" de la Sfantu Gheorghe ajunge la a VI-a editie

Voia buna si distractia pe ritmuri populare romanesti isi dau si in acest an intalnire la Sfantu Gheorghe, la "Balul costumului popular", organizat de Fundatia "Mihai Viteazul". Evenimentul va avea loc pe 7 octombrie, la restaurantul Leonor Balroom. Artistii invitati sunt din Covasna si Harghita, au anuntat organizatorii prin intermediul unui comunicat de presa."Pornind de la diversificarea manifestarilor organizate, conform statutului sau, conducerea Fundatiei acorda in continuare un interes ... citeste toata stirea