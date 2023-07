Biblioteca Judeteana "Bod Peter" din Sfantu Gheorghe a anuntat deschiderea gradinii de vara, in incinta careia cei interesati isi vor putea petrece timpul liber, citind sau jucand jocuri de societate."Se lanseaza si in acest an programul de vara foarte popular al Bibliotecii Judetene "Bod Peter" din Sfantu Gheorghe, Biblioteca din gradina. Aceasta isi va tine deschise portile in perioada 18 iulie - 11 august 2023, de marti pana vineri intre orele 10:00 si 12:00. Locatia ei este mica gradina ... citeste toata stirea