Bilantul Teatrului Independent Osono la sfarsit de stagiune 2021-2022

In stagiunea care tocmai s-a incheiat, Osono a organizat 209 de evenimente culturale, educationale, sociale si comunitare, in 3 tari, pentru 4.500 de beneficiari. Trupa Osono a sustinut 42 de reprezentatii teatrale, care au fost urmate de 41 de dezbateri cu spectatorii. A organizat diferite cursuri de formare pentru tineri si adulti, care s-au concretizat in 114 workshopuri si 5 tabere teatrale. Una dintre creatiile Trupei Osono a luat si un premiu: la Editia 20 a Festivalului International ... citeste toata stirea