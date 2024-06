Bilantul Teatrului Independent Osono la sfarsitul stagiunii 2023-2024

COMUNICAT DE PRESA. In stagiunea care tocmai s-a incheiat, Osono a organizat 246 de evenimente culturale, educationale, sociale si comunitare, in 4 tari, pentru 7.500 de beneficiari. Trupa Osono a sustinut 75 de reprezentatii teatrale, care au fost urmate de 75 de dezbateri cu spectatorii. A organizat diferite cursuri de formare pentru tineri si adulti, care s-au concretizat in 91 workshopuri si 5 Proiecte Erasmus.Spectacolul Nu exist, doar altii ma vad - o dramatizare a poemelor marelui poet ... citește toată știrea