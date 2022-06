"Blasted", in premiera la Teatrul "Andrei Muresanu": Un spectacol socant, incomod si zguduitor

Teatrul "Andrei Muresanu" din Sfantu Gheorghe incheie stagiunea 2021-2022 cu o premiera. Este vorba despre spectacolul "Blasted" de Sarah Kane, in regia lui Bobi Pricop, pentru prima data pus in scena intr-un teatru din Romania. Premiera are loc in doua reprezentatii, respectiv 20 si 21 iunie.Sarah Kane (1971-1999) este cunoscuta drept una dintre cele mai controversate voci din dramaturgia britanica si totodata un reper al teatrului contemporan. "Blasted" este prima dintre cele cinci piese pe ... citeste toata stirea