Centrul de Cultura Arcus (Casa Muzicii, str. Oltului nr. 6) va invita marti, 9 mai 2023, ora 19:00, la un concert extraordinar de viola si pian sustinut de doi muzicieni tineri remarcabili: Alexandru Briscaru (viola) si Sandor Ambrus (pian).Alexandru BRISCARU are un repertoriu vast si a sustinut concerte si recitaluri, atat pe scene europene in Romania, Germania, Italia si Anglia, cat si in SUA. De asemenea, a avut numeroase colaborari cu orchestre din tara si din strainatate. In prezent, ... citeste toata stirea