Cand se va redeschide Muzeul National Secuiesc din Sfantu Gheorghe?

Lucrarile de reabilitare a exteriorului cladirii Muzeului National Secuiesc din Sfantu Gheorghe s-au finalizat, anunta conducerea Consiliului Judetean Covasna. In prezent, se mai lucreaza la parcul dendrologic, aflat in curtea institutiei, la gard si la interiorul cladirii. Autoritatile au precizat ca muzeul s-ar putea redeschide in toamna."S-a terminat reabilitarea cladirii muzeului. Acum suntem in curs de receptie finala. Urmeaza, desigur, gradina botanica, gardul si interiorul muzeului.