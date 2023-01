Ce evenimente ti se pregatesc anul acesta, la Sfantu Gheorghe

In Sfantu Gheorghe, orasul in care este greu sa te plictisesti, se vor organiza o serie de evenimente culturale si in acest an. Pe langa cele deja cunoscute si indragite, cum ar fi Zilele Sfantu Gheorghe, Festivalul Deliciilor Dulci, Targul de Toamna sau Zilele Sportive, pe lista s-au adaugat si cateva evenimente noi. Municipalitatea a subliniat ca vrea sa se asigure ca fiecare membru al comunitatii poate gasi un eveniment care sa fie pe placul sau, al familiei si al prietenilor.Pentru unele ... citeste toata stirea