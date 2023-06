Consiliul Judetean (CJ) Covasna, reunit joi in sedinta ordinara, a aprobat exercitarea dreptului de preemptiune pentru cumpararea unei cladiri monument istoric din municipiul Targu Secuiesc, pusa in vanzare de catre Banca Comerciala Romana, in vederea extinderii activitatii Scolii Populare de Arte si Meserii.Potrivit raportului de specialitate al CJ, pretul cumpararii imobilului va fi stabilit in urma negocierilor dintre cele doua parti."Scoala Populara de Arte si Meserii Sfantu Gheorghe (.. ... citeste toata stirea