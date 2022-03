Colocviul cu tema "Basarabia. Istorie si contemporaneitate", editia 2022, Sfantu Gheorghe

In cadrul seriei de actiuni desfasurata sub genericul "Primavara Culturala la Sfantu Gheorghe", editia a XXX-a, la Centrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" din municipiul de resedinta al judetului Covasna, in organizarea Centrului European de Studii Covasna-Harghita va avea loc luni, 28 martie 2022, ora 14.00, colocviul cu tema "Basarabia. Istorie si contemporaneitate", editia 2022.Cu aceasta ocazie, vor fi prezentate comunicarile:- Reunificarea celor doua state ... citeste toata stirea