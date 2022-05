Comuna Barcani are trupa de teatru!

Peste 20 de elevi de la Scoala "Andrei Saguna" din Barcani fac parte din cel mai recent proiect de teatru al judetului Covasna. Demersul este realizat in colaborare cu Trupa de teatru "N.R. - Be You" din Sita Buzaului si este coordonat de profesoara Cristina Murea. Vara se anunta una plina de provocari actoricesti si personale pentru cei 22 de copii din clasele V-VII ai structurii din satul Barcani, care vor incepe astfel sa descopere tainele teatrului si, prin acesta, si farmecul lecturii. ... citeste toata stirea