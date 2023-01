Concert cu formatia parallel lives la Sfantu Gheorghe

Concertul trupei parallel lives din Sfantu Gheorghe va da startul seriei de evenimente de muzica usoara din acest an. Trupa va concerta pe 25 ianuarie, de la ora 19:00, la Studioul de Dans "Haromszek".Trupa parallel lives a fost infiintata in 2019, initial fiind un proiect pentru aniversarea zilei de nastere a fondatorului. Proiectul ocazional a devenit pana la urma o trupa, care in prezent lucreaza noi piese pentru un al doilea album. In anii precedenti au cantat periodic cu artisti ... citeste toata stirea