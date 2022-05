Concert extraordinar al artistului maghiar Antal Zalai pe o vioara Stradivarius din 1733

Artistul Antal Zalai din Ungaria va sustine saptamana viitoare un concert extraordinar la Sfantu Gheorghe, in cadrul "Lunii muzicale" organizate de Centrul de Cultura Arcus, urmand sa cante pe o vioara Stradivarius fabricata in anul 1733.Instrumentul a fost folosit de violonistul maghiar Gyorgy Garay (1909-1988), iar tanarul artist Antal Zalai a intrat in posesia acestuia prin intermediul profesorului sau Peter Komlos."Cant pe acest instrument extraordinar de 18 ani si sunt foarte atasat de ... citeste toata stirea