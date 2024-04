Conferinta iraniana din Sfantu Gheorghe pe scena unei prestigioase Intalniri teatrale din Ungaria

Am primit cu bucurie vestea ca spectacolul "Conferinta iraniana", productie a Teatrului Tamasi Aron in regia lui Laszlo Bocsardi, a fost selectat in programul unuia dintre cele mai prestigioase evenimente teatrale din Ungaria, Intalnirea Nationala a Teatrelor (OSZT). Din cele 107 spectacole produse de 65 companii teatrale, au fost selectate 14 sa faca parte din Programul OSZT, alaturi de alte doua productii independente nominalizate de Breasla Criticilor de Teatru. Evenimentul organizat la ... citește toată știrea