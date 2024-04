"Cozonacul bunicii", un nou concurs de Paste, la Intorsura Buzaului

Sarbatoarea Oualor Rosii de Paste din Intorsura Buzaului vine cu o premiera anul acesta: concursul "Cozonacul bunicii". Acesta are loc, alaturi de cel de incondeiat oua, in cadrul editiei cu numarul 29 a evenimentului, organizat pe 7 mai, la Casa de Cultura din oras.Inscrierile la cele doua concursuri au loc pana luni, 6 mai."La Intorsura Buzaului se tine in continuare traditia. Asteptam toti intorsurenii in a treia zi de Pasti, sa celebram impreuna traditiile noastre, ale poporului roman. ... citește toată știrea