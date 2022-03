Cum decurg lucrarile de renovare la Casa de Cultura din Intorsura Buzaului

Lucrarile de reabilitare si modernizare incepute la Casa de Cultura din Intorsura Buzaului, cea de langa primarie, sunt estimate a se incheia in aprilie, spune primarul Raul Urda."Se lucreaza. Sunt la jumatatea lucrarii deja. Schimbam acoperisul, tigla care este de mai bine de 30 de ani, interioarele, facem baie in interior, pentru ca pana acum nu a fost, se fac toalete si pentru persoane cu handicap, am schimbat instalatia electrica, schimbam tevile de incalzire, schimbam pardoseala, pe ... citeste toata stirea