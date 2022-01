"Disparitii"- prima premiera din acest an la Teatrul "Andrei Muresanu"

Teatrul "Andrei Muresanu" din Sfantu Gheorghe incepe anul cu o noua premiera: spectacolul "Disparitii", in regia lui Cristian Ban.Spectacolul, realizat dupa un text scris de Elise Wilk, aduce in prim-plan o serie de intamplari din viata unei familii de sasi din Romania, obligata de diferite contexte sa traiasca separat."Spectacolul va fi o intalnire foarte intima intre public si povestea unei familii de sasi din Romania, incepand cu 1944 pana in prezent. E un text foarte special si ma ... citeste toata stirea