Dragonul - raul in forma sa suprema, in premiera pe scena Teatrului Tamasi Aron

Traim in vecinatatea unei imense tragedii, cand se vorbeste mai mult ca niciodata despre infruntarea dintre bine si rau si despre curaj. Evgheni Schwartz a fost un mare scriitor rus si un om curajos, iar gesturile sale de curaj sunt legate mai ales de doua piese politice exceptionale, care au fost interzise imediat in Uniunea Sovietica a lui Stalin: Umbra, o adaptare dupa Andersen, pusa in scena in 1940, si Dragonul, piesa finalizata in 1944, care a ramas unul dintre cele mai puternice ... citeste toata stirea