"Dragoste si alte crime" se joaca si pentru spectatorii romani ai Teatrului Tamasi Aron

Reprezentatia de marti, 12 aprilie, cu spectacolul Dragoste si alte crime, in regia lui Theodor-Cristian Popescu, se va juca cu traducere in limba romana.Este vorba de un spectacol realizat dupa un film celebru, cu acelasi titlu, al regizorului sarb Stefan Arsenijevic, care a ajuns in atentia lumii cinematografice in 2003, odata cu multipremiatul sau scurtmetraj (A)Torsion. Dragoste si alte crime este povestea unei femei ratacite printre gangsteri si printre betoanele unui cartier balcanic, o ... citeste toata stirea