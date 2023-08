Actorii, conducerea, dar si sustinatorii Teatrului "Andrei Muresanu" (TAM) din Sfantu Gheorghe, s-au adunat, miercuri, in fata institutiei, pentru a-si exprima ingrijorarea si dezacordul in ceea ce priveste masurile din proiectul de Ordonanta de Urgenta (OUG). Prin aceasta ordonanta, Guvernul isi propune sa taie din cheltuielile de la bugetul de stat, iar, astfel, TAM este in pericol de desfiintare. Una dintre actrite ne-a spus ca institutia la care activeaza de 26 de ani este acum ca un copil ... citeste toata stirea