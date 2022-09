EVA FilmMakers Fest ajunge cu "Haita noastra" la Covasna

Centrul Cultural din orasul Covasna va gazdui joi, 29 septembrie a.c., de la ora 19:00, proiectia filmului "Haita noastra". Intrarea este libera. Evenimentul face parte din cadrul EVA FilmMakers Fest, primul festival de film din tara dedicat exclusiv femeilor regizor.Pelicula a fost lansata in 2021. Filmul este subtitrat in limba romana."O poveste tata-fiica neconventionala inspirata din fapte reale. Copil-problema, Niki are 12 ani si traieste cu bunicii. Cand Niki afla ca tatal ei a fost ... citeste toata stirea