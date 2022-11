Evenimente culturale dedicate Zilei Nationale de 1 Decembrie 1918 organizate de Muzeul National al Carpatilor Rasariteni

Evenimente culturale dedicate Zilei Nationale de 1 Decembrie 1918 organizate de Muzeul National al Carpatilor RasariteniManifestarile si activitatile educative vor avea loc in mai multe locatii din judetele Covasna si Harghita, dupa cum urmeaza:1. Miercurea Ciuc, jud. Harghita1.1. In data de 28 noiembrie 2022, la sediul Colegiului National "Octavian Goga" din Miercurea-Ciuc, am organizat lectia deschisa intitulata "Povestea Marii Uniri". Activitatea a cuprins si un atelier creativ de ... citeste toata stirea