Expozitia sculptoritei Benczedi Ilona va fi vernisata vineri, 19 mai 2023, la ora 18:00, in spatiul expozitional de la parterul Centrului de Arta din Transilvania. Expozitia va fi deschisa de curatorul Beata Bordas, in prezenta artistei.Lucrarile de arta plastica mica ale lui Benczedi Ilona surprind situatii tragicomice cu mijloacele grotescului artistic. Portretele si compozitiile sale sculpturale prezinta adesea oameni obisnuiti in situatiile lor de zi cu zi, infatisandu-i cu umor si ... citeste toata stirea