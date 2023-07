Nedeia mocaneasca, una dintre cele mai vechi sarbatori pastorale din zona Arcului Carpatic, va avea loc in acest an pe 16 iulie, in Valea Zanelor din Voinesti-Covasna, in cadrul acesteia urmand sa fie prezentata, printre altele, expozitia foto-documentara "Pastoritul in sud-estul Transilvaniei", realizata de Muzeul National al Carpatilor Rasariteni."Muzeul National al Carpatilor Rasariteni va fi prezent la Nedeia mocaneasca din Voinesti, Covasna. Ne vedem pe 16 iulie, in Poiana Zanelor, sa ... citeste toata stirea