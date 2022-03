Expozitia graficianului si regizorului de filme Zoltan Szilagyi V.

Expozitia graficianului si regizorului de filme de animatie Zoltan Szilagyi V. se va deschide vineri, 1 aprilie 2022, la ora 18, in spatiul expozitional de la parter al Centrului de Arta din Transilvania. Gazda evenimentului va fi istoricul de arta dr. Beata Bordas, coordonatoarea Centrului de Arta din Transilvania, iar expozitia va fi vernisata de Roza Tekla Szilagyi, critic de arta, curatorul expozitiei. In ajunul expozitiei in Sala Fellini a Cinematografului Arta va avea loc o proiectie ... citeste toata stirea