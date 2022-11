Expozitie de arta, in Piata Libertatii din Sfantu Gheorghe (P)

Evenimentul face parte din seria celor organizate cu ocazia Zilei Nationale a RomanieiOrganizatia de Tineret Open Minds a adus in fata publicului covasnean o expozitie de arta speciala. Contine 20 de lucrari, care pot fi vazute astfel in perioada 25 noiembrie - 9 decembrie in Piata Libertatii, din Sfantu Gheorghe. Artistii sunt romani si maghiari deopotriva, pentru ca unul dintre scopurile organizatiei este acela de a uni cele doua comunitati.Expozitia a fost lansata vineri si face parte ... citeste toata stirea