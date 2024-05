Expozitie si ateliere de Ikebana la Targul de carte SepsiBook de la Sfantu Gheorghe

Cercul Ikebana din Sfantu Gheorghe, care a implinit 50 de ani de existenta, va organiza, la sfarsitul acestei saptamani, traditionala expozitie de primavara, in cadrul careia vor avea loc si ateliere de aranjamente florale in stil japonez.Vernisajul expozitiei va avea loc sambata, incepand cu ora 10, la Arena Sepsi din Sfantu Gheorghe, iar participarea la ateliere este gratuita.Evenimentul este organizata in memoria artistului plastic Kiss Bela, care a pus bazele cercului de Ikebana de la ... citește toată știrea