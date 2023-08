Festivalul Ciobanasul de la Intorsura Buzaului, sarbatoarea care s-a nascut pentru a marca inceputul toamnei si intoarcerea acasa a ciobanilor, dupa luni de stat la stana in munti, implineste anul acesta 50 de ani de existenta! Intre timp, evenimentul s-a modelat dupa gusturile omului modern si a devenit un festival al ritmurilor populare, care misca sangele in vene. Mai ales ca printre artistii care vor urca pe scena de la Camping anul acesta, in perioada 2-3 septembrie, se numara Vali Vijelie, ... citeste toata stirea