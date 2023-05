O noua editie a Festivalului-concurs judetean de dansuri populare traditionale "Izvoare covasnene" va avea loc sambata, 20 mai, pe scena in aer liber a Casei Orasenesti de Cultura din orasul Covasna. La evenimentul organizat dupa un an de pauza sunt asteptati toti iubitorii de dans popular, anunta organizatorii."In acest an, vor sosi in Covasna interpreti din Intorsura Buzaului, Let, Paulesti, Sfantu Gheorghe si Santionlunca, in timp ce orasul organizator Covasna va fi reprezentat de patru ... citeste toata stirea