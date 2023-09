M Studio incepe cea de-a 19-a stagiuneRepertoriul M Studio se imbogateste cu doua noi spectacole in stagiunea 2023/2024. In septembrie si octombrie trupa va participa la festivaluri si turnee nationale, va juca productia FIRE FLOW in aer liber si va avea loc prima serie de workshopuri din cadrul proiectului international Beyond Front@: Bridging Periphery - Creative Europe.M Studio va avea 2 premiere in stagiunea noua: prima se realizeaza in coregrafia Ermirei Goro. Fosta artista a trupei ... citeste toata stirea