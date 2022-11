Filmul "Al cui caine sunt?" are premiera la Covasna

Premiera filmului documentar "Al cui caine sunt?", in regia lui Robert Lakatos, va avea loc pe 10 noiembrie, de la ora 18:00, la Centrul Cultural Covasna. Cei care vor sa participe trebuie sa plateasca un bilet in valoare de 10 lei. "Al cui caine sunt?" pune intr-o lumina umoristica problemele sociale si politice serioase, se arata intr-un comunicat de presa transmis redactiei CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna."Regizorul filmului, membru al minoritatii maghiare din Romania (in ... citeste toata stirea