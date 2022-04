"Gura de oxigen" pentru corul Plai Intorsurean: deplasarea in Albania

Corul Plai Intorsurean va fi, in perioada 28 iunie - 2 iulie, in Albania, la un festival coral international. Deplasarea este vazuta ca o "gura de oxigen" de catre membrii corului, mai ales dupa doi ani in care pandemia a ingreunat activitatea culturala, spune Cornel-Mihai Tonie, coordonatorul corului de la Intorsura Buzaului.Deplasarea este posibila printr-o finantare primita din partea Consiliului Judetean (CJ) Covasna, de 12.000 de lei. Vestea ca proiectul depus de ei a primit finantare a ... citeste toata stirea