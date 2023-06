In iunie, Teatrul Tamasi Aron din Sfantu Gheorghe a programat patru reprezentatii cu spectacolul-concert Oxigen, in regia lui Palffy Tibor, productie care ii are drept protagonisti pe indragitii tineri actori Janka Korodi & Konya-Uto Bence. Una dintre aceste reprezentatii are loc in 9 iunie, de la ora 19:00, cand sunt asteptati si spectatorii romani, pentru care va fi asigurata supratitrare in limba romana.Asadar, Trupa maghiara din Sfantu Gheorghe asteapta spectatorii romani cu mult drag si ... citeste toata stirea